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Несовершеннолетняя из Петербурга пряталась от полиции в Челябинской области

Несовершеннолетняя из Петербурга пряталась от полиции в Челябинской области

Девочка заработала деньги в онлайн-игре и сбежала от силовиков.Пятнадцатилетняя девочка из Санкт-Петербурга была объявлена в розыск в Челябинске 23 октября после того, как самовольно покинула дом.

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