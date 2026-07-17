Плющенко снова припомнили "главную подставу" Олимпиады в Сочи: спор вспыхнул с новой сило

Плющенко снова напомнили историю, после которой его перестали прощать многие болельщики.Высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о состоянии фигурного катания в России вновь привлекли внимание к событиям Олимпиады-2014 в Сочи, когда спортсмен отказался от участия в личном турнире после командных соревнований.
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