Плющенко снова припомнили "главную подставу" Олимпиады в Сочи: спор вспыхнул с новой сило

Плющенко снова напомнили историю, после которой его перестали прощать многие болельщики.Высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о состоянии фигурного катания в России вновь привлекли внимание к событиям Олимпиады-2014 в Сочи, когда спортсмен отказался от участия в личном турнире после командных соревнований.