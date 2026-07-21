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Царьград

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Школы искусств Краснодара получили рояли и баяны по нацпроекту

Школы искусств Краснодара получили рояли и баяны по нацпроекту

В рамках национального проекта «Семья» детские школы искусств Краснодара пополнились новыми роялями, баянами и иным оборудованием, что предоставит юным дарованиям расширенные возможности для творческой самореализации.

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