Школы искусств Краснодара получили рояли и баяны по нацпроекту

В рамках национального проекта «Семья» детские школы искусств Краснодара пополнились новыми роялями, баянами и иным оборудованием, что предоставит юным дарованиям расширенные возможности для творческой самореализации.
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