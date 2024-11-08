Назначенный Киевом глава Запорожской украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в регионе.
На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем
Комментарии
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АндрейБорков
Маловато будет!!! Маловато!!! Надо бы это воздействие расширить и углубить, что бы в Кыеу докладывать было не кому. От точечных ударов по непонятно каким объектам наносить массированные удары по всему, что у укропитеков есть. Они, значит, могут по нашим городам и селам херачить, мирных граждан, женщин, стариков и детей обстреливать, а мы не можем! ПОЧЕМУ? Что за идиотские ограничения? Не должно быть ни каких ограничений, это же не ВОЙНА, это СВО, то есть Специальная Военная Операция, ни какие ЗАКОНЫ ВОЙНЫ в ОПЕРАИИ не действуют, необходимо мочить всех и гасить все на этой УкРуине.
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