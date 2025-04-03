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В Роскачестве рассказали, в каких случаях могут уволить за опоздание на работу

В Роскачестве рассказали, в каких случаях могут уволить за опоздание на работу

Фактически уволить за само опоздание работодатель не имеет права, но может наложить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор, предупредила в беседе с RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

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