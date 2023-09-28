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Мировое обозрение

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Деньги для Украины предлагается включить в срочный пакет Сената, чтобы правительство не лишилось финансирования

Деньги для Украины предлагается включить в срочный пакет Сената, чтобы правительство не лишилось финансирования

Американские сенаторы обеих партий активно обсуждают, включать ли новую военную помощь Украине для борьбы с Россией во временный законопроект о расходах, чтобы сохранить финансирование правительства по окончании сентября, пишет NYT.

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