Деньги для Украины предлагается включить в срочный пакет Сената, чтобы правительство не лишилось финансирования

Американские сенаторы обеих партий активно обсуждают, включать ли новую военную помощь Украине для борьбы с Россией во временный законопроект о расходах, чтобы сохранить финансирование правительства по окончании сентября, пишет NYT.
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