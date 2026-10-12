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Джеррард — о «Манчестер Сити»: «Клуб необходимо лишить титулов. Нужно наказывать их на протяжении нескольких лет»

Джеррард — о «Манчестер Сити»: «Клуб необходимо лишить титулов. Нужно наказывать их на протяжении нескольких лет»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о возможном наказании «Манчестер Сити» за нарушения финансовых правил АПЛ.

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