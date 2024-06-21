Назван простой способ потратить при ходьбе больше калорий

Ходьба неравномерным шагом помогает потратить больше калорий, чем обычная. Это показало исследование американских ученых, на которое ссылается Daily Mail.
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