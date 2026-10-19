Качество продукции на «Агросила Птицефабрика Пермская» контролируют не на одном этапе, а по всей производственной цепочке — от кормов и воды до готовых изделий и их отгрузки.
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