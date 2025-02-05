В ТПУ создали новый материал из минерала, перспективный для оптоэлектроники

Перспективный для разработки энергоэффективных оптоэлектронных устройств двумерный полупроводник создали на основе природного минерала из российского месторождения совместно с китайскими коллегами ученые Томского политехнического университета (ТПУ), 4 февраля сообщает пресс-служба вуза.
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