Юрист Соловьёв рассказал, когда у собственника могут изъять участок

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил, что с 1 марта 2025 года начнет действовать закон, определяющий срок в три года на освоение участков земли, которые расположены в границах населённых пунктов, садовых и огородных земельных участков.
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