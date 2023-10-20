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Путин нагрянул в ростовский штаб ВС России, где прошла его встреча с Герасимовым

Путин нагрянул в ростовский штаб ВС России, где прошла его встреча с Герасимовым

Президент России заслушал доклад Валерия Герасимова о ходе специальной военной операцииПресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, Владимир Путин посетил штаб вооружённых сил, расположенный в Ростове-на-Дону.

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