«Спартак» – это как красная тряпка для быка, на нас все настраиваются». Даниил Денисов об отношении к клубу

Полузащитник Даниил Денисов рассказал об отношении других клубов к «Спартаку». – Есть ли для тебя и для команды раздражители в нынешней РПЛ? «Зенит», ЦСКА, «Динамо» – исторические соперники, клубы, против которых вы выходите гореть? Или ваша философия и тренера такая – мы «Спартак», и нам все равно, против кого играть? – На каждый матч лично я настраиваюсь одинаково.