Полк «Азов» оголосив про виконання поставленого перед ним завдання П'ятдесят три тяжко поранених бійця було доставлено до лікарні в Новоазовську ВАШИНГТОН – Полк «Азов», який завзято захищав металургійний комбінат як останній оплот України в Маріуполі, оголосив про виконання свого завдання, після того, як понад 260 бійців, включаючи тяжко поранених, було евакуйовано та доставлено до […] Сообщение Полк «Азов» оголосив про виконання поставленого перед ним завдання появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.