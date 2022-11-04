Мы соседи по планете

4 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маннюня Любопытная
    аппарат  ВИТАФОНТерапия светом и ...
  • Иван Захава
    я женат 4-й рах, не могу сказать, что секс был с каждой их бывших, но с двумя был - это всегда была их инициатива, но...Секс с бывшим: по...
  • HotRS
    С пальмами сложнее. Их всех загрыз песец.20 любопытных фак...

1922 год — открытие гробницы Тутанхамона

1922 год — открытие гробницы Тутанхамона

4 ноября 1922 года была обнаружена гробница фараона Тутанхамона в Египте. Гробница расположена в Долине Царей, и это единственная почти не разграбленная гробница, дошедшая до учёных в первозданном виде, хотя ее и вскрывали дважды гробничные воры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх