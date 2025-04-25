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Царьград

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Русские спецслужбы задержали 45 подозреваемых в теракте в Крокус Сити Холле

Русские спецслужбы задержали 45 подозреваемых в теракте в Крокус Сити Холле

Русские спецслужбы разоблачили и задержали 45 человек, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле». Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что за атакой стояли международные террористы и мигранты, поддержанные украинской разведкой.

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