Русские спецслужбы задержали 45 подозреваемых в теракте в Крокус Сити Холле

Русские спецслужбы разоблачили и задержали 45 человек, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле». Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что за атакой стояли международные террористы и мигранты, поддержанные украинской разведкой.