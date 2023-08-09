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"Это дефицит мозгов, а не воды": Получив отказ от Москвы, в Казахстане призывают пойти на Россию и забрать "свои исконные земли"

"Это дефицит мозгов, а не воды": Получив отказ от Москвы, в Казахстане призывают пойти на Россию и забрать "свои исконные земли"

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и Владимир Путин. Фото: mk.ru То чего так желал Казахстан, не произошло.

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Комментарии
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Сергей Губарев
Таки это мы им подарили , Ильич со товарищи , в 17м году свои исконные земли .
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4 час.
AV
Andrey Volk
А че, хохлы же выкопали черное море, ну пусть и казахи чего нибудь выруют.
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3 час.
Виктор zz
Вопрос о переводе части стока северных рек на  юг пытались решить еще  во времена СССР. И уже тогда от этого отказались, так как было установлено, что  оно приведет к непредсказуемым экологическим результатам. Сейчас вдруг опять подняли эту проблему. С расчетом, что решение снова будет отрицательным и это даст возможность русофобам будоражить народ. Чистая политика.
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1 час.

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