"Это дефицит мозгов, а не воды": Получив отказ от Москвы, в Казахстане призывают пойти на Россию и забрать "свои исконные земли"
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и Владимир Путин. Фото: mk.ru
То чего так желал Казахстан, не произошло.
Комментарии
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Таки это мы им подарили , Ильич со товарищи , в 17м году свои исконные земли .
А че, хохлы же выкопали черное море, ну пусть и казахи чего нибудь выруют.
Вопрос о переводе части стока северных рек на юг пытались решить еще во времена СССР. И уже тогда от этого отказались, так как было установлено, что оно приведет к непредсказуемым экологическим результатам. Сейчас вдруг опять подняли эту проблему. С расчетом, что решение снова будет отрицательным и это даст возможность русофобам будоражить народ. Чистая политика.
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