"Это дефицит мозгов, а не воды": Получив отказ от Москвы, в Казахстане призывают пойти на Россию и забрать "свои исконные земли"

Виктор zz

Вопрос о переводе части стока северных рек на юг пытались решить еще во времена СССР. И уже тогда от этого отказались, так как было установлено, что оно приведет к непредсказуемым экологическим результатам. Сейчас вдруг опять подняли эту проблему. С расчетом, что решение снова будет отрицательным и это даст возможность русофобам будоражить народ. Чистая политика.