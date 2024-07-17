В Курской области после атаки БПЛА три человека получили ранения

В среду, 17 июля, в селе Новоивановка Суджанского района беспилотники атаковали грузовой автомобиль. В результате ранения получил водитель машины, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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