Канал незаконной миграции пресекли сотрудники ФСБ в Новосибирской области

По итогам 2024 года в регионе прикрыли шесть каналов незаконной легализации иностранцев.Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области пресекли деятельность иностранных граждан, которые способствовали нелегальной миграции выходцев из ближнего зарубежья.