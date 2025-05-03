Полянский допустил скорые переговоры России с Украиной

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский допустил возможность переговоров с Украиной в ближайшее время, если Киев приложит значительные усилия для решения проблем, ставших причиной конфликта.
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