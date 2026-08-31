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AP: ВВС ОАЭ перехватили иранский дрон над своими территориальными водами

AP: ВВС ОАЭ перехватили иранский дрон над своими территориальными водами

Военно-воздушные силы (ВВС) ОАЭ перехватили иранский беспилотник над своими территориальными водами. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на министерство обороны Эмиратов.

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