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Харрис назвала "американскими горками" избирательную кампанию демократов

Харрис назвала "американскими горками" избирательную кампанию демократов

REUTERS/Evelyn Hockstein Избирательная кампания демократов на президентских выборах в США похожа на американские горки, заявила 22 июля вице-президент страны Камала Харрис, выступая с речью перед сотрудниками предвыборного штаба в Делавэре.

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