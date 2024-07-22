Харрис назвала "американскими горками" избирательную кампанию демократов

REUTERS/Evelyn Hockstein Избирательная кампания демократов на президентских выборах в США похожа на американские горки, заявила 22 июля вице-президент страны Камала Харрис, выступая с речью перед сотрудниками предвыборного штаба в Делавэре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии