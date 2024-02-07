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ВС РФ нанесли удар по президентским войскам Украины на южнодонецком участке

ВС РФ нанесли удар по президентским войскам Украины на южнодонецком участке

Российские военные нанесли удары по 1-й президентской бригаде противника и двум бригадам Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

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