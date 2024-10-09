В пустыне Сахара наводнения, а Антарктида «зеленеет»

Редкий проливной дождь оставил голубые лагуны воды среди пальм и песчаных дюн пустыни Сахара, затопив один из наиболее пострадавших от засухи регионов большим количеством воды, впервые за последние десятилетия, сообщает Associated Press.
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