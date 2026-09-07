Где заправить купить бензин АИ-95 по 100 рублей за литр в Крыму 7 сентября вечером: адреса АЗС

Сегодня, 7 сентября с 17:00 по 20:00, бензин АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: (список дополняется) Симферополь улица Долетова, 2 (АЗС ТЭС № 81) В наличии: АИ-95, ДТ проспект Победы, 238 (АЗС ТЭС № 48) В наличии: ДТ Элеваторный переулок, 12 (АЗС ТЭС № 2) В наличии: АИ-95, ДТ Киевская улица, 191 (АЗС ТЭС № 10) В наличии: АИ-95, ДТ улица Куйбышева, 227 (АЗС ТЭС № 14) В наличии: АИ-95, ДТ Севастопольская улица, 261 (АЗС ТЭС № 3) В наличии: АИ-95, ДТ Русская улица, 136Д (АЗС ТЭС № 53) В наличии: АИ-95, ДТ улица 60 лет Октября, 43 (АЗС ТЭС № 56) В наличии: АИ-95, ДТ Симферопольский район село Трудолюбово, территория Дубки-Левадки, 2 (АЗС ТЭС № 712) В наличии: АИ-95, ДТ пгт Грэсовский, улица Кржижановского, 40 (АЗС ТЭС № 54) В наличии: АИ-95, ДТ село Перевальное, Дачная улица, 115А (АЗС ТЭС № 45) В наличии: АИ-95, ДТ село Строгоновка, улица Озенбаш, 13 (АЗС ТЭС № 59) В наличии: АИ-95, ДТ село Трудолюбово, территория Дубки-Левадки, 1 (АЗС ТЭС № 71/1) В наличии: АИ-95, ДТ пгт Молодёжное, улица Красная Горка (АЗС ТЭС № 46) В наличии: ДТ Бахчисарай Симферопольская улица, 46 (АЗС ТЭС № 6) В наличии: ДТ улица Мира, 2А (АЗС ТЭС № 51) В наличии: АИ-95, ДТ Белогорский район пгт Зуя, Мирный переулок, 25 (АЗС ТЭС № 70) В наличии: АИ-95, ДТ Криничненское сельское поселение (АЗС ТЭС № 76) В наличии: АИ-95, ДТ Мичуринское сельское поселение (АЗС ТЭС № 72) В наличии: АИ-95, ДТ Судак улица Феодосийское Шоссе, 12А (АЗС ТЭС № 37) В наличии: АИ-95, ДТ Черноморский район пгт Черноморское, Евпаторийская улица, 21 (АЗС ТЭС № 19) В наличии: ДТ Армянск Симферопольское шоссе, 14 (АЗС ТЭС № 66) В наличии: АИ-95, ДТ Красноперекопск Таврическая улица, 12А (АЗС ТЭС № 25) В наличии: АИ-95, ДТ Джанкой улица Толстого, 49 (АЗС ТЭС № 36) В наличии: АИ-95, ДТ Евпатория Интернациональная улица, 152 (АЗС ТЭС № 20) В наличии: АИ-95, ДТ улица Чапаева, 18 (АЗС ТЭС № 34) В наличии: АИ-95, ДТ Ленинский район село Луговое, Шоссейная улица, 27 (АЗС ТЭС № 67) В наличии: АИ-95, ДТ А-291, 75-й километр, уч2 (АЗС ТЭС № 73/2) В наличии: АИ-95, ДТ А-291, 76-й километр, уч1 (АЗС ТЭС № 73/1) В наличии: АИ-95, ДТ пгт Ленино, Шоссейная улица, 21 (АЗС ТЭС № 27) В наличии: АИ-95, ДТ Кировский район А-291, 115-й километр (АЗС ТЭС № 74/1) В наличии: АИ-95, ДТ Абрикосовское сельское поселение (АЗС ТЭС № 74/2) В наличии: АИ-95, ДТ Керчь улица Свердлова, 49В (АЗС ТЭС № 35) В наличии: АИ-95, ДТ Феодосия Керченское шоссе, 1А (АЗС ТЭС № 22) В наличии: АИ-95, ДТ улица Челнокова, 2А (АЗС ТЭС № 68) В наличии: ДТ Красногвардейский район улица Матросова-2 (АЗС ТЭС №7) В наличии: АИ-95, ДТ Раздольненский район пгт Раздольное, улица Антона Кима, 1А (АЗС ТЭС № 24) В наличии: АИ-95, ДТ Важно · Не более 20 литров на одно транспортное средство · Заправка в канистры запрещена (для АИ-95) · Цена АИ-95 — 100 руб.