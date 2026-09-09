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Экономика Украины и война: промышленность гибнет, бизнес задыхается, люди скупают буржуйки

Экономика Украины и война: промышленность гибнет, бизнес задыхается, люди скупают буржуйки

Остановка заводов и уничтожение складов сократило промышленное потребление электроэнергии, поэтому уже второй месяц подряд Украина больше экспортирует, чем импортирует электроэнергию.

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