Во Всемирный день велосипедиста в Кабардино-Балкарии состоялась акция «Велосипед без бед»

В честь Всемирного дня велосипеда сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г.о. Нальчик вместе со специалистами Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и юными инспекторами движения посетили городской парк культуры и отдыха, где провели акцию для юных любителей двухколесного транспорта.