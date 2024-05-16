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Ответ русским за Харьков: ВСУ занимают детские сады и больницы в области. Приказ спустили сверху - инсайдеры

Ответ русским за Харьков: ВСУ занимают детские сады и больницы в области. Приказ спустили сверху - инсайдеры

На фоне успешного наступления русской армии под Харьковом, украинцам спустили приказ сверху. ЦИПСО активно распространяют фейки, попадающие в западные СМИ, а ВСУ тем временем занимают детские сады и больницы в области для обстрела наших позиций.

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