Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 914 подписчиков

Foreign Policy, США. Без помощи Москвы Вашингтону не справиться. Вся надежда на Россию

Foreign Policy, США. Без помощи Москвы Вашингтону не справиться. Вся надежда на Россию

США не могут самостоятельно выйти из войны с Ираном, пишет FP. Конфликт на Ближнем Востоке может закончится только при посредничестве России, Индии и Китая, так как они могут дать Тегерану те гарантии и экономические выгоды, которые Вашингтон предложить не может.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым