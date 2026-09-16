Foreign Policy, США. Без помощи Москвы Вашингтону не справиться. Вся надежда на Россию

США не могут самостоятельно выйти из войны с Ираном, пишет FP. Конфликт на Ближнем Востоке может закончится только при посредничестве России, Индии и Китая, так как они могут дать Тегерану те гарантии и экономические выгоды, которые Вашингтон предложить не может.