Foreign Policy, США. Без помощи Москвы Вашингтону не справиться. Вся надежда на Россию

США не могут самостоятельно выйти из войны с Ираном, пишет FP. Конфликт на Ближнем Востоке может закончится только при посредничестве России, Индии и Китая, так как они могут дать Тегерану те гарантии и экономические выгоды, которые Вашингтон предложить не может.
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