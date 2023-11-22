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Вечерний Новосибирск

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Новую льготу на проезд введут в Новосибирской области с 1 января 2024 года

Новую льготу на проезд введут в Новосибирской области с 1 января 2024 года

Сейчас 50% льгота на проезд предоставляется ветеранам только в дачный сезон. Как ранее заявил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, бесплатный проезд в электричках для льготников вводят по поручению губернатора.

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