Новую льготу на проезд введут в Новосибирской области с 1 января 2024 года

Сейчас 50% льгота на проезд предоставляется ветеранам только в дачный сезон. Как ранее заявил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, бесплатный проезд в электричках для льготников вводят по поручению губернатора.
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