Вологодскую чиновницу отправили в отставку за слова ее дочери о "фраерах" и СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову за высказывание ее дочери о специальной военной операции (СВО) в социальных сетях.
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