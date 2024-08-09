Бурмистров о свободных агентах в КХЛ: «Можно собрать команду и в топ-5 зайти. Очень удивлен, сколько игроков не подписали контракты»

В статусе свободных агентов в лиге по-прежнему находятся такие хоккеисты, как Антон Бурдасов, Наиль Якупов, Николай Прохоркин, Алексей Макеев, Кирилл Петров, Никита Сошников, Сергей Шмелев, Сергей Шумаков, Иван Телегин и другие.
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