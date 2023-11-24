20 ноября в рамках международного фестиваля кинематографа ´Листопад´ учащиеся группы МА-1-54 и ХТ-1-120 посетили кинотеатр ´Товарищ´, где состоялся показ кинокартины ´Катя-Катя´![xfgiven_telegramm][/xfgiven_telegramm] .
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