В Ереване отвергли возможность участия посредников в переговорах с Баку

Обсуждение Армении и Азербайджана делимитации границ должно вестись без посредников. Об этом в парламенте заявил председатель армянской комиссии по делимитации границ с Азербайджаном Мгер Григорян, передает ТАСС.
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