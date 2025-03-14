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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Токены долой! Обмен карточек в Pokemon TCG Pocket упростят осенью Сообщество все еще ...

Токены долой! Обмен карточек в Pokemon TCG Pocket упростят осенью Сообщество все еще ...

Токены долой! Обмен карточек в Pokemon TCG Pocket упростят осеньюСообщество все еще поносит торговлю в мобильной ККИ Pokémon TCG Pocket из-за ограниченного функционала и жестких ограничений, но Creatures, DeNA и The Pokémon Company наконец переварили критику.

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