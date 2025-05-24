Рогов призвал проверить слова Верещук о России на экстремизм

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал проверить на экстремизм слова замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о войне с Россией «на столетия».
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