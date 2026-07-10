Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

688 подписчиков

В России закрыли лазейку для обхода блокировок через иностранные SIM-карты

В России закрыли лазейку для обхода блокировок через иностранные SIM-карты

Роуминговый трафик зарубежных операторов связи начали фильтровать по правилам МинцифрыВладельцы SIM-карт иностранных операторов потеряли возможность беспрепятственно заходить на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен в России, сообщает газета «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии