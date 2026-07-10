В России закрыли лазейку для обхода блокировок через иностранные SIM-карты

Роуминговый трафик зарубежных операторов связи начали фильтровать по правилам МинцифрыВладельцы SIM-карт иностранных операторов потеряли возможность беспрепятственно заходить на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен в России, сообщает газета «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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