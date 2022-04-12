«Россети Центр» обеспечивает потребителей энергоснабжением в условиях желтого уровня террористической опасности

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел еженедельное оперативное совещание, на котором был отработан ряд ключевых вопросов текущей повестки жизнедеятельности Обществ.
Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел еженедельное оперативное совещание, на котором был отработан ряд ключевых вопросов текущей повестки жизнедеятельности Обществ.
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