В Астрахани активно посыпают пескосоляной смесью улицы, дорожки в скверах и мосты

В работах задействовано более 300 человек коммунальных служб. Специалисты коммунальных служб, подведомственных управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани, посыпают пескосоляной смесью пешеходные зоны, в том числе на мостах.
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