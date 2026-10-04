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NYT предупреждает: после войны с Ираном нефть может рухнуть до $30

NYT предупреждает: после войны с Ираном нефть может рухнуть до $30 Обозреватель New York Times Филип Бротон прогнозирует масштабный обвал цен на нефть после завершения конфликта США и Ирана — сильнее, чем в 2008 году или в пандемию.

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