Низкие дозы лития могут замедлить развитие болезни Альцгеймера

Интерес ученых к литию усилился после недавнего исследования, которое показало, что у людей с болезнью Альцгеймера и умеренными когнитивными нарушениями уровень собственного лития в головном мозге значительно снижен.
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