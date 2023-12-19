Бочкарёв сказал о возведении конструкций паркинга городского вокзала «Рассказовка»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сказал, что в составе городского вокзала «Рассказовка» строители приступили к возведению основных конструкций крупного паркинга.
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