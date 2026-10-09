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RT Russia

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Психолог Абравитова: капюшон может использоваться как барьер от мира

Психолог Абравитова: капюшон может использоваться как барьер от мира

Постоянное ношение капюшона — это частое явление, особенно среди подростков, но оно редко говорит о чём-то одном, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

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