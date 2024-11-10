Нижегородская область совместно с Кубой проведет международную олимпиаду по высшей математике и информатике

Нижегородская область проведет международную олимпиаду для школьников по высшей математике и информатике совместно с министерством связи Республики Куба, кубинскими технологическими университетами и технопарками.
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