Идём делать фотосессию со скульптурами пионеров в стиле СССР 📍 Курортный проспект, недалеко от Органного зала 👥 Интересный Сочи.
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Идём делать фотосессию со скульптурами пионеров в стиле СССР 📍 Курортный проспект, недалеко от Органного зала 👥 Интересный Сочи.