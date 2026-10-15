В Севастополе появились приборы, которые подсчитывают количество проезжающих автомобилей.На пересечении улиц Богданова и Челюскинцев в Севастополе установили видеодетекторы.
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