«Арсенал» не побеждает «Вест Хэм» 3 матча подряд – 2 поражения, 1 ничья

Сегодня «канониры» уступили «молотобойцам» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:2. «Арсенал» не выиграл ни одного из трех последних дерби против этого соперника – ранее «Вест Хэм» победил со счетом 3:1, еще одна встреча между этими командами закончилась ничьей (2:2).