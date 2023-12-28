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«Арсенал» не побеждает «Вест Хэм» 3 матча подряд – 2 поражения, 1 ничья

«Арсенал» не побеждает «Вест Хэм» 3 матча подряд – 2 поражения, 1 ничья

Сегодня «канониры» уступили «молотобойцам» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:2.  «Арсенал» не выиграл ни одного из трех последних дерби против этого соперника – ранее «Вест Хэм» победил со счетом 3:1, еще одна встреча между этими командами закончилась ничьей (2:2).

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