Ринг-герл ответила на критику Хабиба фразой "будешь меня уважать"

Американская модель и ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арианни Селесте отреагировала на критику бывшего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ранее россиянин заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах.