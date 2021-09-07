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Ринг-герл ответила на критику Хабиба фразой "будешь меня уважать"

Ринг-герл ответила на критику Хабиба фразой "будешь меня уважать"

Американская модель и ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арианни Селесте отреагировала на критику бывшего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ранее россиянин заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах.

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