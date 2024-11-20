Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Итальянская деревня раздаёт дома по $1 — власти зовут всех, кто хочет сбежать от суеты и политики, — CNN Оллолаи — крошечная деревня в горах Сардинии.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Итальянская деревня раздаёт дома по $1 — власти зовут всех, кто хочет сбежать от суеты и политики, — CNN Оллолаи — крошечная деревня в горах Сардинии.
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