Фернанду Сантуш: «Роналду говорил сербскому игроку: «Если бы мой гол не отменили, ты бы сейчас не смеялся». Сказал Криштиану успокоиться»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал об эмоциях, которые испытывал форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после того, как команде не удалось напрямую выйти на ЧМ-2022.

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